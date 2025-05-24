Стилист рассказала, одежду в каких цветах не стоит надевать на чужую свадьбу

Эксперт призвала отказаться от определённых оттенков в образе. Стилист Ирина Джаггер рассказала, каких элементов дресс-кода стоит избегать гостям на свадьбе. В первую очередь она рекомендует внимательно подходить к цветовым решениям.

От белого цвета я рекомендую отказаться. Конечно, если присутствие данного цвета в образах не является пожеланием молодожёнов, — советует Джаггер.

А вот чёрный цвет приветствуется. В стиле тотал блэк получится составить интересный и элегантный образ. Эксперт подчеркнула, что вместо платья можно выбрать брючный костюм, комбинезон или наряд в бельевом стиле.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Названа стильная замена классическим джинсовым шортам