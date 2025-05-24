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Названы страны Шенгена, которые реже всего отказывают россиянам в визах

Названы страны Шенгена, которые реже всего отказывают россиянам в визах
Какие страны ЕС реже отказывают в визах
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В «лояльный» топ вошли популярные среди наших соотечественников направления. В Ассоциации туроператоров России рассказали, куда легче всего получить шенгенскую визу. По данным АТОР, наименьший процент отказов среди популярных направлений при подаче заявлений показывает Италия (порядка 4,3% за 2024 год).

Очень мало отказов у Люксембурга (всего 2,7%) и Румынии (2,6%). (...) Швейцария тоже держит «планку» и одобряет в Москве почти 95% заявлений, — сообщил источник.

На пятом месте Франция с 7,1% отказов. Шестую строчку заняла Испания с 8,5%. Далее в топе лояльных стран Греция. Отказ в визе туда получили 13% россиян.

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