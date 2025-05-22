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Дженнифер Лопес произвела фурор, выйдя в свет в роскошном образе

Дженнифер Лопес произвела фурор, выйдя в свет в роскошном образе
Дженнифер Лопес
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Звезда появилась на премьере фильма. Дженнифер Лопес прошлась по ковровой дорожке, приуроченной к выходу картины «Поцелуй женщины-паука», в котором она исполнила главную роль. Актриса позировала перед камерами в дерзком образе.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Для выхода в свет Лопес выбрала роскошное платье-паутину от бренда Valdrin Sahiti. Дополнением наряда стал маленький чёрный клатч. Поп-дива сделала высокую причёску и нюдовый макияж. Поклонники оценили образ Лопес.

«Шикарная женщина», «С каждым годом она становится только краше», «С такой фигурой в 55 хорошо будет смотреться даже мешок от картошки», — пишут пользователи Сети.

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