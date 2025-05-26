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Эксперты рассказали, действительно ли пить кефир полезнее перед сном

Эксперты рассказали, действительно ли пить кефир полезнее перед сном
Действительно ли полезнее пить кефир перед сном?
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В соцсетях набирает популярность совет пить кефир перед сном — якобы это уменьшает вздутие живота и улучшает пищеварение к утру. Однако эксперты утверждают, что время приёма кефира не влияет на его пользу для кишечника.

По словам Мари-Пьер Сент-Онж, диетолога из Колумбийского университета, главное — это регулярное потребление пробиотиков, а не конкретное время суток. Кефир можно пить утром, днём или вечером — эффект будет одинаковым.

Гастроэнтеролог из Weill Cornell Medicine Фелис Шнолль-Суссман добавил, что научных данных, подтверждающих, что кефир на ночь полезнее, нет. Его преимущества для пищеварения и иммунитета работают в любое время дня.

Эксперты подчеркнули, что на ночь кефир не стоит пить людям с рефлюксной болезнью и ослабленным иммунитетом.

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