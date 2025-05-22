Большой праздник спорта: 25 мая в Москве пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость»

Любители бега попробуют свои силы в забегах на дистанции от 100 м до 3000 м, а также в обратной шведской эстафете 800-400-200-100 м. Уже в это воскресенье, 25 мая, в столице в третий раз пройдут легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

Призовые места в личном первенстве достанутся трём мужчинам и трём женщинам, показавшим лучшие результаты в каждой из дисциплин, а в эстафете — трём первым командам.

Проверят свои силы и юные любители бега. В рамках легкоатлетических соревнований «Скорость» состоится Детский забег, участие в котором примут бегуны от четырёх до 13 лет — они преодолеют 60 м. Для первых трёх мальчиков и девочек в каждой из возрастных категорий проведут награждение.

В воскресенье также состоится несколько мастер-классов: по старту с колодок и передаче эстафетной палочки. Их проведут тренер Бегового сообщества Валерия Савенкова и двукратный призёр Олимпийских игр Наталья Назарова.

А 24 мая в «Лужниках» пройдёт финал Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Участникам предстоит посоревноваться на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м, а также в эстафете 4х100 м. По итогам четырёх прошедших этапов лидирует команда МГУ им. М. В. Ломоносова.

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