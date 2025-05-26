Врач назвала семь продуктов, содержащих больше клетчатки, чем семена чиа

Семена чиа давно считаются одним из лучших источников клетчатки, но диетолог Элизабет Барнс советует не ограничиваться только ими. Включение разнообразных продуктов в рацион поможет получить больше питательных веществ.
Эксперт назвала семь продуктов, в которых клетчатки больше, чем в семенах чиа.
- Семена тыквы (5,1 г на 100 г) — содержат полезный для сердца магний.
- Шпинат (4,3 г на чашку) — богат витаминами A, C, E, K и железом.
- Авокадо (5 г на полчашки) — источник полезных жиров, снижающих холестерин.
- Груши (5,55 г на средний плод) — особенно полезны с кожурой.
- Нут (6,3 г на полчашки) — содержит белок и фолиевую кислоту.
- Чечевица (7,8 г на полчашки) — поддерживает здоровье кишечника.
- Мякоть кокоса (4,6 г на 30 г) — богата антиоксидантами и железом.
По словам диетолога, эти продукты не только насыщают организм клетчаткой, но и укрепляют здоровье сердца, улучшают пищеварение и снижают риск хронических заболеваний.
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