Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач назвала 7 продуктов, содержащих больше клетчатки, чем семена чиа

Врач назвала семь продуктов, содержащих больше клетчатки, чем семена чиа
7 продуктов богаты клетчаткой
Аудио-версия:
Комментарии

Семена чиа давно считаются одним из лучших источников клетчатки, но диетолог Элизабет Барнс советует не ограничиваться только ими. Включение разнообразных продуктов в рацион поможет получить больше питательных веществ.

Эксперт назвала семь продуктов, в которых клетчатки больше, чем в семенах чиа.

  1. Семена тыквы (5,1 г на 100 г) — содержат полезный для сердца магний.
  2. Шпинат (4,3 г на чашку) — богат витаминами A, C, E, K и железом.
  3. Авокадо (5 г на полчашки) — источник полезных жиров, снижающих холестерин.
  4. Груши (5,55 г на средний плод) — особенно полезны с кожурой.
  5. Нут (6,3 г на полчашки) — содержит белок и фолиевую кислоту.
  6. Чечевица (7,8 г на полчашки) — поддерживает здоровье кишечника.
  7. Мякоть кокоса (4,6 г на 30 г) — богата антиоксидантами и железом.

По словам диетолога, эти продукты не только насыщают организм клетчаткой, но и укрепляют здоровье сердца, улучшают пищеварение и снижают риск хронических заболеваний.

Читайте также:
Эксперт назвала шесть признаков переизбытка белка в рационе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android