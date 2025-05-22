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Классная музыка и десятки спортивных активностей: в Волжском пройдёт фестиваль Ультра100

Классная музыка и десятки спортивных активностей: в Волжском пройдёт фестиваль Ультра100
Фестиваль «Ультра100»
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Хедлайнером события станет рэпер Nemiga. 16 и 17 августа в Волжском пройдёт масштабный фестиваль Ультра100.

В 2025 году гостей ждёт много музыкальных и не только активностей:

  • фееричное шоу с выступлениями известных артистов и диджеев;
  • более 30 часов музыки в разных жанрах;
  • две сцены со всеми спецэффектами, световым шоу и сотнями киловатт мощного звука;
  • более 30 зон активностей;
  • целая аллея из маркета и фудкорта;
  • комфортабельные чилл-зоны с защитой от солнца;
  • дополнительные удобства для вашего комфорта.

Фото: Пресс-служба Ультра100

Помимо выступления известных музыкантов, таких как Nemiga, Крип-а-Крип, ONL, Isupov, The Prodidgy трибьют, а также диджеев и локальных групп, на фестивале будет много спорта. Команда Ультра100 представила девять дистанций трейлраннинга.

  1. Дикий росток (500 м) – трасса для самых юных атлетов – от трёх до восьми лет: по грунтовой дороге к озеру и обратно.
  2. Быстрая тропа (2 км) – это уже полноценный трейлраннинг, то есть бег по природному рельефу. Возрастные ограничения 9+.
  3. Быстрая тропа. Ночь (2 км) – если не хотите испытывать себя волжским зноем, попробуйте дистанцию в вечернее время. Возрастные ограничения 9+.
  4. Сладкая пыль (5 км) – куда же без пыли, которую поднимут спортсмены в нашей местности? Здесь потребуются не только сила и выносливость, но и смекалка. Дистанция предназначена на возраст 10+.
  5. Горящий песок (10 км) – трасса с видом на озеро и реку в жару и по песку никого не оставит равнодушным, а финиш будет незабываемым. Возрастные ограничения 12+.
  6. Горящий песок. Ночь (10 км) – побороться с собой в тишине, темноте и песках придётся спортсменам на этой «трассе». Возрастные ограничения 12+.
  7. Горькая полынь (21 км) – полумарафон среди засухи от зноя и горькой полыни, подходит для тех, кто старше 16 лет.
  8. Молчаливая степь (45 км) – ультратрейл, где степь полна неожиданными сюрпризами. Строго 18+.
  9. Мёртвая вода (70 км) – суперподготовленные спортсмены бросят вызов себе и своим соперникам и пройдут через пыль, песок, спуски и подъёмы и даже воду, чтобы добраться до финиша. Возрастные ограничения 18+.

Велокросс на Ультра100 — первая гонка по песчаным барханам и просторам поймы. Солнце будет слепить и жарить, но медлить нельзя: впереди очередной подъём. В этом году организаторы разделили гонку на две дистанции – мужскую (34 км) и женскую (27 км). А ещё гостей ждут стритбол, соревнования по фиджитал-спорту, танцевальные ультра баттлы, каникросс с хаски и многое другое.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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