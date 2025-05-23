Николь Шерзингер из The Pussycat Dolls показала идеальную фигуру в бикини

Певица отправилась на отдых к океану. Экс-солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер наслаждается солнцем, а в личном блоге делится с поклонниками впечатлениями от путешествия. Николь опубликовала фотографию в бикини.

Николь Шерзингер Фото: Из личного архива Николь Шерзингер

Для дня на пляже поп-звезда выбрала купальник с верхом без лямок. Такая модель идеально подчеркнула рельефный пресс и подкачанные руки певицы. Ради такой фигуры Николь практически каждый день тренируется в зале и занимается танцами.

Шерзингер рассказывала, что физическая активность — неотъемлемая часть её жизни. Ещё со времён The Pussycat Dolls артистке удаётся держать себя в форме и вдохновлять поклонников.

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