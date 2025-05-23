Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Николь Шерзингер из The Pussycat Dolls показала идеальную фигуру в бикини

Николь Шерзингер из The Pussycat Dolls показала идеальную фигуру в бикини
Николь Шерзингер
Аудио-версия:
Комментарии

Певица отправилась на отдых к океану. Экс-солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер наслаждается солнцем, а в личном блоге делится с поклонниками впечатлениями от путешествия. Николь опубликовала фотографию в бикини.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

Фото: Из личного архива Николь Шерзингер

Для дня на пляже поп-звезда выбрала купальник с верхом без лямок. Такая модель идеально подчеркнула рельефный пресс и подкачанные руки певицы. Ради такой фигуры Николь практически каждый день тренируется в зале и занимается танцами.

Шерзингер рассказывала, что физическая активность — неотъемлемая часть её жизни. Ещё со времён The Pussycat Dolls артистке удаётся держать себя в форме и вдохновлять поклонников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Дженнифер Лопес произвела фурор, выйдя в свет в роскошном образе
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android