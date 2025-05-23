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Когда очень не хочешь делиться: Том Круз стал мемом из-за попкорна

Когда очень не хочешь делиться: Том Круз стал мемом из-за попкорна
Том Круз
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Актёр отличился на премьере фильма. Недавно Том Круз посетил презентацию фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата», которая прошла в Лондоне. Всё внимание в этот вечер было приковано к артисту, но не только из-за того, что он сыграл в ленте главную роль.

Том Круз

Том Круз

Фото: Кадр из видео @seifwtf

Круз стал мемом в Сети из-за своего странного способа есть попкорн. В интернете завирусились кадры, на которых он с жадностью уплетает закуску, будто в трансе наблюдая за происходящем на экране. Поклонники тут же принялись шутить по теме.

«Чисто мой отец на диване перед телевизором», «В этом однозначно есть что-то милое», «Когда очень не хочешь делиться», «Когда мама сказала угостить младшего брата», — пишут пользователи Сети.

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