На 6-7 градусов выше нормы: Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре

Погода на этой неделе будет аномальной из-за антициклона. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Значения средней суточной температуры превысят норму на 6-7 градусов. К выходным с прохождением атмосферного фронта пройдёт кратковременный дождь, температурная аномалия сократится до четырёх градусов.

Во вторник, 27 мая, столбики термометров покажут +25…+27 градусов. В среду будет +27…+29 градусов, а в четверг и пятницу воздух прогреется до +30 градусов. 29 мая в Москве возможен небольшой дождь.

Характер погоды изменится в выходные дни. В субботу, 31 мая, синоптики обещают +21…+26 градусов, а в воскресенье, в первый день лета, — +19…+24 градуса. Ожидаются дожди различной интенсивности.

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