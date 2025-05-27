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Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
Кендалл Дженнер
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У модели уже начались каникулы. Кендалл Дженнер вовсю наслаждается солнцем и теплом, а в социальных сетях делится с поклонниками приятными впечатлениями. На днях манекенщица поделилась кадром, сделанным во время отдыха на пляже.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: Из личного архива Кендалл Дженнер

Для снимка Дженнер позировала в классическом чёрном бикини на завязках, сидя на лежаке. Модель сделала небрежную причёску, собрав волосы на макушке. А главным украшением образа стала сияющая улыбка Кендалл.

«Как всегда, прекрасна», «Такая лучезарная. Вот какие чудеса творит хороший отдых», «Идеальная», «Просто идеальная фигура», — написали пользователи Сети под фотографией манекенщицы.

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