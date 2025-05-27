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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил пришли на фестиваль в футболках с лицами друг друга

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил пришли на фестиваль в футболках с лицами друг друга
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
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Музыкант выступил на мероприятии в Напе, США. Джастин Тимберлейк стал одним из хедлайнеров BottleRock Napa Valley, который состоялся субботу, 24 мая. Поддержать артиста приехала его жена Джессика Бил.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Фото: Кадр из видео

Супруги моментально привлекли к себе всё внимание благодаря парным футболкам. На майке Джессики красовался портрет Джастина, а сам Тимберлейк вышел на сцену с изображением благоверной на груди. Поклонники такой креативный подход явно оценили.

«Если они расстанутся, я перестану верить в любовь», «Как мило», «За что я обожаю их, так это за отличное чувство юмора», «Девочки, берите на заметку, если ревнуете своих парней», — написали пользователи Сети под фестивальными кадрами.

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