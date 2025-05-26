26 стран, сотни тысяч километров и новые рекорды: 24 мая состоялся полумарафон «ЗаБег.РФ»

Ровно в 9:00 по московскому времени на дистанцию 21,1 км по всей стране вышли одновременно более 180 тысяч человек. 24 мая 2025 года во всех регионах России состоялся девятый крупнейший полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Самый массовый старт состоялся в Москве, собрав около 40 000 любителей спорта, что сделало его самым крупным беговым событием в истории России. В церемонии открытия приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов и руководитель оргкомитета «ЗаБег.РФ»/One Run Ксения Шойгу.

Президент России В.В. Путин отмечает, что развитие массового спорта — один из основных приоритетов государства. На протяжении многих лет «ЗаБег.РФ» объединяет тысячи поклонников лёгкой атлетики, которые своим примером демонстрируют приверженность здоровому образу жизни. Уверен, что полумарафон не только станет проверкой физической выносливости, но и символом нашей общности и уважения к подвигам героев Великой Отечественной войны, — отметил Максим Уразов.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Руководитель оргкомитета «ЗаБег.РФ»/One Run Ксения Шойгу подчеркнула масштаб события, которое с каждым годом расширяет географию и объединяет единым беговым днём спортсменов по всему миру.

Сегодня действительно большой, беспрецедентный праздник спорта, чему очень рады и организаторы, и участники. Все субъекты РФ стартуют в одно и то же время, в девять утра по Москве. С нами также бегут и 25 стран-партнёров, и в некоторых из них старты уже идут или завершились. Сегодняшний «ЗаБег.РФ» проходит на очень высоком уровне, с соблюдением всех надлежащих мер безопасности, включая поливальные машины, чтобы все наши участники могли освежиться в такую жару. В Москве действительно огромное и дружное беговое сообщество, и сегодня мы смогли пригласить на старт около 40 000 человек, за что хочется поблагодарить Мэрию Москвы и Москомспорт, — рассказала Ксения Шойгу.

В этом году вместе с Россией полумарафон также пробежали 25 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Беларусь, Бахрейн, ОАЭ, Тунис, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Катар, Чили, Иордания, Малайзия, ОАЭ, Индия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Венесуэла, Бангладеш, Узбекистан, а также Казахстан и Абхазия. В этих странах мероприятие прошло под названием OneRun и собрало около 40 000 человек.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

На главном старте России в Москве обратный отсчёт дали Сергей Бурунов, Леонид Агутин, Евгений Кулик, Сергей Семак, Алексей Столяров, Анна Хилькевич, Василий Артемьев, Андрей Кириленко, L’One и Ксения Шойгу.

Cамую длинную дистанцию – 21,1 км – бежали более 8000 человек. Кроме того, на полумарафонской дистанции был установлен рекорд России. Он принадлежит Владимиру Никитину, который преодолел дистанцию за 01:00.37 и побил рекорд, установленный им же в 2021 году (01:00.42). Золото в женском зачёте забрала Луиза Дмитриева с результатом 01:11.14. Победители получили главный приз – автомобили «Москвич 3е». Второе место в мужском зачёте на 21,1 км занял Ринас Ахмадеев (01:02.59), а третье – Алексей Реунков (01:05.53). В женском зачёте второе место досталось Дине Александровой (01:12.18), а третье – Наталье Аристарховой (01:13.35).

Самой массовой дистанцией традиционно стали 10 км. В этом забеге приняли участие 14 500 любителей спорта. Победители абсолютного зачёта – Александр Рыбалкин с результатом 00:30.22 и Оксана Бурзак, чьё время составило 00:35.05. Они получили сертификаты на 100 тысяч рублей в ресторан «Магадан». Среди мужчин второе место на этой дистанции занял Александр Кустов (00:30.34), а третье – Кирилл Шишканов (00:31.03). В женское зачёте второе место заняла Ирина Жулдыбина – 00:36.19, а третье досталось Евгении Индиной со временем 00:36.21.

На старт также вышли известные спортсмены и медийные личности: Василий Артемьев, трёхкратный чемпион России по регби, спортивный блогер и телеведущий; Никита Крюков – олимпийский чемпион 2010 года по лыжным гонкам, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года; Виталий Ионов – баскетболист, чемпион России, мастер спорта России; Евгений Грачёв – рекордсмен России и мира, многократный победитель международных и всероссийских соревнований по смешанным единоборствам; Роман Грачёв – чемпион мира по смешанным единоборствам в среднем весе, рекордсмен России и мира; Ансель Галимов – нападающий хоккейного клуба Спартак; Александр Панжинский – спортивный комментатор, призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам; Артём Мальцев – пятикратный чемпион Европы по тхэквондо, мастер спорта; Сергей Федоровцев – олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Отмечу высочайший уровень организации. Сложно представить, когда сотни тысяч людей выходят на улицы многомиллионного мегаполиса и в абсолютный кайф бегут по московским улицам на выбранных ими дистанциях. Я не часто бегаю на таких серьёзных стартах, но впечатления только положительные, – подчеркнул Василий Артемьев.

Самые массовые старты прошли в Москве (40 тысяч участников), Санкт-Петербурге (18,5 тысячи участников), Ростове-на-Дону (4,9 тысячи участников) и Новосибирске (4,5 тысячи участников). Эти и другие города претендуют на звание «Беговой столицы России». В прошлом году этот статус получил Магадан. Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

В этом году все зарегистрированные участники полумарафона по всей России пробежали расстояние более 1 200 907 км, что примерно равно 33 оборотам вокруг экватора. Прямая трансляция забега велась из восьми регионов России, а также из 11 стран-участниц. Для тех, кто не смог выйти на старт 24 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега. До 31 мая любой желающий может выйти на старт без привязки к месту и также стать частью «ЗаБег.РФ».

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации. В 2023 году «ЗаБег.РФ» приобрёл международный статус и также прошёл в Китае, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Таджикистане под названием One Run. В 2024 году число стран-участниц One Run достигло 15, а в 2025 году их число (с учётом России) выросло до 26.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два мировых рекорда как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».

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