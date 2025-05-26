В «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе

К соревнованиям присоединилось более тысячи человек. 25 мая в центре на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Днём ранее, 24 мая, в «Лужниках» состоялся финал Студенческого кубка БС сезона-2024/2025. Всего в эти выходные к соревнованиям присоединилось более 1000 человек.

Участники почувствовали себя профессиональными атлетами и проверили силы на дистанциях 100 м, 400 м, 3000 м, а также в обратной шведской эстафете — 800-400-200-100 м. Для юных атлетов в возрасте от четырёх до 13 лет в рамках соревнований прошёл Детский забег на 60 м.

Фото: Беговое сообщество

Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость» на стадионе

100 м

Мужчины

Никита Ясько — 11,18 Александр Ястребцев — 11,26 Сергей Ермаков — 11,49

Женщины

Анна Баранова — 12,48 Татьяна Жигаленкова — 13,06 Виктория Сазонова — 13,20

Фото: Беговое сообщество

400 м

Мужчины

Александр Тягачёв — 50,71 (рекорд) Михаил Павловский — 51,47 Степан Кладовщиков — 51,74

Женщины

Анастасия Емельянова — 55,94 (рекорд) Юлия Зубарева — 56,58 Алёна Конюшко — 58,21

3000 м

Мужчины

Сергей Петров — 8.28,47 Александр Доморников — 8.32,85 Артём Сериков — 8.35,25

Фото: Беговое сообщество

Женщины

Елена Калашникова — 10.31,74 Наталья Кирилловская — 10.55,44 Анастасия Орлова — 10.58,78

Шведская эстафета 800-400-200-100 м

«Восемьногосьминог» — 3.20,97 «ЦСКотики» — 3.21,29 Dusty Dumbbells Mumbai — 3.22,64

А днём ранее, 24 мая, в «Лужниках» состоялся финал Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Студенты соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м, а также в эстафете 4х100 м. В этом сезоне за победу боролись 40 команд столичных вузов, 10 из которых участвовали в соревнованиях впервые.

В финальном этапе СКБС победу одержала команда МГУ им. М.В. Ломоносова. Второе и третье места заняли команды РУС «ГЦОЛИФК» и НИУ МГСУ соответственно. По итогам всех этапов самым спортивным вузом сезона-2024/2025 стала команда МГУ им. М. В. Ломонова. Второе место заняла команда РУС «ГЦОЛИФК», а третье — команда НИУ МГСУ.

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