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В «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе

В «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе
Соревнования «Скорость»
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К соревнованиям присоединилось более тысячи человек. 25 мая в центре на стадионе Южного спортивного центра Олимпийского комплекса «Лужники» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Днём ранее, 24 мая, в «Лужниках» состоялся финал Студенческого кубка БС сезона-2024/2025. Всего в эти выходные к соревнованиям присоединилось более 1000 человек.

Участники почувствовали себя профессиональными атлетами и проверили силы на дистанциях 100 м, 400 м, 3000 м, а также в обратной шведской эстафете — 800-400-200-100 м. Для юных атлетов в возрасте от четырёх до 13 лет в рамках соревнований прошёл Детский забег на 60 м.

Фото: Беговое сообщество

Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость» на стадионе

100 м

Мужчины

  1. Никита Ясько — 11,18
  2. Александр Ястребцев — 11,26
  3. Сергей Ермаков — 11,49

Женщины

  1. Анна Баранова — 12,48
  2. Татьяна Жигаленкова — 13,06
  3. Виктория Сазонова — 13,20

Фото: Беговое сообщество

400 м

Мужчины

  1. Александр Тягачёв — 50,71 (рекорд)
  2. Михаил Павловский — 51,47
  3. Степан Кладовщиков — 51,74

Женщины

  1. Анастасия Емельянова — 55,94 (рекорд)
  2. Юлия Зубарева — 56,58
  3. Алёна Конюшко — 58,21

3000 м

Мужчины

  1. Сергей Петров — 8.28,47
  2. Александр Доморников — 8.32,85
  3. Артём Сериков — 8.35,25

Фото: Беговое сообщество

Женщины

  1. Елена Калашникова — 10.31,74
  2. Наталья Кирилловская — 10.55,44
  3. Анастасия Орлова — 10.58,78

Шведская эстафета 800-400-200-100 м

  1. «Восемьногосьминог» — 3.20,97
  2. «ЦСКотики» — 3.21,29
  3. Dusty Dumbbells Mumbai — 3.22,64

А днём ранее, 24 мая, в «Лужниках» состоялся финал Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2024/2025. Студенты соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м, а также в эстафете 4х100 м. В этом сезоне за победу боролись 40 команд столичных вузов, 10 из которых участвовали в соревнованиях впервые.

В финальном этапе СКБС победу одержала команда МГУ им. М.В. Ломоносова. Второе и третье места заняли команды РУС «ГЦОЛИФК» и НИУ МГСУ соответственно. По итогам всех этапов самым спортивным вузом сезона-2024/2025 стала команда МГУ им. М. В. Ломонова. Второе место заняла команда РУС «ГЦОЛИФК», а третье — команда НИУ МГСУ.

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