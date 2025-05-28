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Эта неожиданная работа на кухне повышает риск слабоумия

Эта неожиданная работа на кухне повышает риск слабоумия
Эта работа на кухне повышает риск слабоумия
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Учёные обнаружили, что мытьё пластиковой посуды в посудомоечной машине может способствовать выделению опасных микрочастиц пластика, которые повышают риск развития деменции и других серьёзных заболеваний.

Исследование показало, что за один цикл мойки в посудомоечной машине пластиковые тарелки, контейнеры и столовые приборы выделяют до миллиона микрочастиц. Эти частицы настолько малы, что способны преодолевать биологические барьеры, включая гематоэнцефалический, что увеличивает вероятность их негативного воздействия на мозг.

Помимо деменции, микропластик связывают с риском развития рака, болезней сердца и нарушений репродуктивной функции. По подсчётам учёных, за год в организме может накапливаться до 6 мг микропластика — примерно четверть рисового зерна.

Основной причиной выделения частиц является высокая температура в посудомоечной машине, а также химические и абразивные воздействия.

«Даже такие обычные домашние действия, как мытьё посуды, могут иметь серьёзные экологические последствия», — заявил доктор Элвис Окоффо из Университета Квинсленда.
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