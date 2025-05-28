Назван самый популярный среди российских путешественников город за границей

Этот город посетили тысячи наших соотечественников. Аналитики сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, в какой город за границей российские туристы ездили весной 2025 года чаще всего. Абсолютным фаворитом среди путешественников стал Стамбул. На него пришлось порядка 8% бронирований.

На втором месте по популярности среди россиян оказался Дубай (6,3% бронирований), куда наши соотечественники с каждым годом ездят всё чаще. Замыкает тройку лидеров Минск с 4,4% в рейтинге.

Чуть менее распространены поездки в Ереван (2,6% бронирований), Шанхай (2,4%) и Ташкент (2,3%). Кроме того, в топе российских туристов оказались Тбилиси, Париж, Пекин и Бангкок.

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