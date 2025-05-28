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Мужчина бросил работу ради путешествия на яхте с котом. Как изменилась его жизнь?

Мужчина бросил работу ради путешествия на яхте с котом. Как изменилась его жизнь?
Мужчин бросил работу ради путешествия на яхте
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Мужчина решился на перемены из-за серьёзного диагноза. Месяц назад Оливер Уиджер из США уволился со стабильной работы и отправился в бесконечное плавание вместе со своим котом Фениксом. На днях он причалил на Гавайях и рассказал, как его жизнь изменилась после решения бросить всё.

Оливер поделился, что захотел изменить свою реальность лишь после того, как услышал от врачей неутешительный прогноз. 29-летний мужчина понял, что должен увидеть как можно больше. Тогда он решился реализовать свою давнюю мечту о путешествии на яхте.

Я думаю, многие люди сутками вкалывают на работе, но на самом деле это не имеет никакого значения. Ваша зарплата важна только в моменте. Все просто пытаются делать что-то ради выживания. Это ужасно выматывает. Мир находится в странном положении. Полагаю, рано или поздно всё это поймут и захотят вырваться на волю, — поделился мыслями Уиджер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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