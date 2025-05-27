В Сети обсуждают одно из самых невероятных перевоплощений Тома Круза ради роли

Актёр мечтает вернуться к своему культовому персонажу. Том Круз — это не только «Миссия невыполнима», а ещё и «Солдаты неудачи». На днях артист заявил, что готов снова сняться в образе Леса Гроссмана. На этом фоне в Сети вспомнили невероятное перевоплощение Круза ради этой роли.

Фото: Кадр из фильма «Солдаты неудачи»

Не слишком ровный нос, лысина и проблемная улыбка — в этом неидеальном, но харизматичном персонаже действительно в своё время скрывался красавчик Том. Теперь поклонники гадают, на какие жертвы артисту придётся пойти, чтобы перевоплотиться в Леса версии 2025 года.

«Ему нужно постараться, чтобы снова стать Гроссманом», «Гримёрам предстоит много работёнки», «Помню, как сильно удивилась, когда в 2008-м поняла, что вижу на экране в этом образе Тома Круза. Я тогда подумала, что в Голливуде сошли с ума, раз поставили на эту роль такого красавчика», — обсуждают пользователи Сети.

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