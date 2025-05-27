Яркое начало любимого сезона: 1 июня в Горках Ленинских стартует фестиваль «КАНИКУЛЫ»

В первый день лета состоится открытие нового культурного проекта от продюсерской компании Ильи Авербуха. Мероприятия в рамках фестиваля «КАНИКУЛЫ» будут проходить каждые выходные до 6 июля в Горках Ленинских. Хедлайнерами первого дня фестиваля станут Минаева, Максим Свобода, группа «Твоё далеко» и выпускники академии Игоря Крутого.

«КАНИКУЛЫ» — это поток творчества, музыки и общения. Место, где время замедляется. Путешествие в бесконечные летние каникулы. Первый фестивальный уикенд состоится уже в ближайшее воскресенье. В день открытия в музее-заповеднике «Горки Ленинские» гостей фестиваля ждёт насыщенная программа — театральные постановки, лекции и яркие выступления известных музыкантов.

Участники культовой Мастерской Брусникина совместно с театром «Практика» представят спектакль «Хорошо, что я такой». Специальным гостем лектория станет Лиза Арзамасова. Образовательная часть будет представлена лекциями «Архитектура Москвы в работах художников XIX–XX вв.», «Кинетичное искусство: выставки и нереализованные проекты» и «Архитектурное путешествие по Ленинским горкам: от дореволюционной неоклассики до позднесоветского модернизма».

Вечером на сцене фестиваля ожидается сразу четыре концерта. Вечер откроют ученики академии Игоря Крутого, а следом выступят синти-поп группа «Твоё далеко», яркий финалист «Песен» на ТНТ Максим Свобода и Минаева.

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