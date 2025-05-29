Санкт-Петербург стал беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ»

Северная столица получила почётное звание уже во второй раз. Санкт-Петербург по итогам прошедшего 24 мая полумарафона «ЗаБег.РФ» признан Беговой столицей России. На втором месте расположился Магадан, а почётная бронза досталась Москве. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения количества участников «ЗаБег.РФ» к населению и средней скорости бега.

В этом году Санкт-Петербург и Магадан набрали равное количество баллов, но победу по дополнительному показателю – количеству участников – одержал Санкт-Петербург! Для нашей команды город стал практически родным. Здесь очень дружное беговое сообщество, которое всегда нас поддерживает. Я искренне поздравляю Санкт-Петербург, организаторов старта, волонтёров, пейсмейкеров, амбассадоров и, главное, самих участников, стараниями которых Кубок Беговой столицы России отправляется на берега Невы, – отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ»/One Run Ксения Шойгу.

В Северную столицу привезут переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года. Награда будет передана городу на Петербургском международном экономическом форуме с участием Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя «Лиги Героев» Ксении Шойгу.

ЗаБег.РФ Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, а также ещё в 25 странах под названием One Run. Всего полумарафон объединил более 220 тысяч бегунов. Во всех странах участники на выбор преодолевали одну из дистанций: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Ранее беговой столицей по итогам дважды становилась Казань – в 2017 и 2018 года, в 2019 ею стал Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург, в 2023 – Липецк, в 2024 – Магадан.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннеса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».

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