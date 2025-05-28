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В Москве спасли женщину, которая ела слишком много диетических хлебцев

В Москве спасли женщину, которая ела слишком много диетических хлебцев
В Москве спасли женщину после хлебцев
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У пациентки в животе сформировалось огромное новообразование. В Москве спасли женщину, которая ела слишком много «полезных» хлебцев. Она поступила в НИИ им. Склифосовского с жалобами на изжогу, тяжесть, а также на нечто выпирающее из живота.

УЗИ показало в желудке женщины инородное тело размером 20х15 сантиметров. Пациентку в срочном порядке увезли на операцию. Оказалось, что в животе москвички образовался фитобезоар (инородное тело, формирующееся в желудке при проглатывании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения. — Прим. «Чемпионата») с необычной пенопластовой структурой.

Выяснилось, что новообразование возникло из-за того, что женщина ела слишком много растительной клетчатки. После операции она рассказала, что давно соблюдала строгую диету, сильно ограничивала себя в еде, но хлебцы ела постоянно. Именно из-за последних пациентка оказалась в больнице.

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