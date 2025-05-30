82-летний «зумер» стал звездой Сети благодаря своему стилю

Пенсионер учит молодёжь моде. Дедушка Виктор из Ханты-Мансийска стал звездой Сети. 82-летний мужчина завёл блог, чтобы делиться с публикой своими взглядами на стиль и доказывать, что возраст — это лишь цифра в паспорте.

Фото: Из личного архива dedushka.victor

Виктор почти каждый день выкладывает ролики, для съёмок которых выбирает образы, привычные зумерам. Бомберы, джинсовые куртки, докер, широкие брюки — это лишь малая часть гардероба пенсионера.

Сегодня мне кайфово одеться в аккуратный casual, а завтра у меня настроение показать молодёжи, как правильно носить их же одежду. Я не понимаю людей в любом возрасте, которые забивают на свой внешний вид. А ведь именно стиль и уход за собой во многом определяют наше отношение к жизни, — объясняет блогер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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