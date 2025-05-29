Зелёный марафон, День соседа и чемпионат по аджилити: куда сходить в эти выходные в Москве

Прекрасная погода уже вовсю радует жителей и гостей столицы, так почему бы не насладиться последними майскими деньками на классных мероприятиях? Мы подготовили подборку интересных активностей в Москве, которые точно не дадут заскучать. Яркие эмоции, приятная компания, зажигательная музыка и, конечно же, спорт — это и многое другое подготовили для гостей организаторы на эти выходные.

1. Второй открытый чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник»

Когда: 31 мая с 10:00 до 19:00.

Где: Кинологический парк, улица Кольская, 16а (м. Свиблово).

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Аджилити — это кинологический вид спорта, цель которого — преодоление собакой полосы препятствий на время под руководством хозяина. 31 мая у всех желающих будет возможность лично поддержать хвостиков, которые в этом деле стали уже профессионалами. Ожидается, что свои силы на чемпионате покажут 70 участников. Ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном сайте.

Фото: S5iztok/istockphoto.com

2. День и ночь Московского спорта

Когда: 31 мая 2025 года. День Московского спорта пройдёт с 11:00 до 20:00, а Ночь Московского спорта — с 20:00 до 23:00.

Где: Олимпийский комплекс «Лужники» (м. Спортивная).

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Посетителей ждут встречи со звёздными спортсменами, яркие показательные выступления, соревнования по различным видам спорта, а также возможность попробовать себя в новых дисциплинах. Ярким завершением вечера станет концерт с участием Гарика Сукачёва, групп «Любэ» и «Чайф», Xolidayboy. Подробности по ссылке.

Фото: РИА Новости

3. День соседа на Хлебозаводе

Когда: 31 мая с 12:00 до 23:00.

Где: пространство «Хлебозавод» (м. Дмитровская).

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Команда Хлебозавода решила превратить традицию домашних посиделок в масштабный фестиваль с музыкой, знакомствами, лекциями и вкусными угощениями. По предварительной регистрации гости могут попасть на экскурсию по Хлебозаводу с посещением крыши, прогуляться по району с гидом, послушать лекции об истории Марфино и Бутырского района, поучаствовать в мастер-классах, посетить иммерсивный перформанс «Соседские хроники» и многое другое. Детали программы тут.

Фото: hlebozavod9.ru

4. «Зелёный марафон» от Сбера

Когда: 31 мая с 10:00 до 20:00.

Где: центральные улицы Москвы (м. Китай-город).

Как попасть: регистрация на марафон уже закрыта, но все желающие могут поболеть за участников и поучаствовать в развлекательных активностях.

В этом году Сбер проведет 12-й забег «Зелёный Марафон». Он состоится в 60 городах России. Участников ждут забеги на различные дистанции, праздничные концерты, развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Все регистрационные взносы участников пойдут в Благотворительный Фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с особенностями и опытом сиротства. Подробности на официальном сайте.

Фото: greenmarathon.sberbank.ru

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