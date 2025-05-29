Дженнифер Лопес восхитила поклонников идеальной фигурой в дерзком луке

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Поп-дива произвела фурор. Дженнифер Лопес стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards, которая состоялась в Лас-Вегасе. Для выхода в свет певица выбрала роскошный тёмно-синий комбинезон, усыпанный переливающимися пайетками.

Дженнифер Лопес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Изюминкой лука стал глубокий вырез на спине, который обнажил подкачанные мышцы Джей Ло. Артистка дополнила наряд туфлями на шпильке и гладкой причёской с идеально прямыми волосами.

«Чтобы все мы так выглядели в 55», «Роскошная», «От неё веет просто бешеной энергией», «Шикарная женщина, как и всегда», — пишут восхищённые поклонники Лопес.

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