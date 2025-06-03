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Эксперт рассказал, что важнее для долголетия: генетика или образ жизни

Эксперт рассказал, что важнее для долголетия: генетика или образ жизни
Важнее для долголетия: генетика или образ жизни?
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Кандидат медицинских наук Михаил Болков — научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета — объяснил, что определяет продолжительность жизни человека. По его словам, роль генетики часто переоценивают — на самом деле она отвечает лишь за 25% долголетия. Ещё 25% зависят от условий жизни в детстве, а оставшиеся 50% — от образа жизни во взрослом и пожилом возрасте.

За последние два столетия средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое. Это связано не с генетикой, а с улучшением санитарии, доступом к чистой воде, вакцинацией и появлением антибиотиков. Благодаря этому резко снизилась смертность от инфекций, а люди с хроническими заболеваниями получили шанс на долгую жизнь.

Учёные уже продлевают жизнь животным в лабораториях, а для собак разрабатывают препараты, замедляющие обмен веществ. Однако для человека такие лекарства пока небезопасны — из-за долгого приёма возможны побочные эффекты. Тем не менее комбинации существующих препаратов, могут увеличить жизнь на 1-2 года, что уже считается серьёзным достижением.

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