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Российские айтишники назвали город, в который поедут во время летнего отпуска

Российские айтишники назвали город, в который поедут во время летнего отпуска
Где отдыхают айтишники?
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Программисты предпочитают культурно просвещаться. Аналитики сервисов «Отелло» и «Работа.ру» провели исследование и выяснили, куда планируют отправиться на отдых российские айтишники. По данным опроса, около 70 процентов респондентов собираются провести отпуск в России.

Большинство программистов рассказали, что ближайшие каникулы проведут в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности — Минеральные Воды. В список также попали Сочи, Карелия и Калининград. Аналогичные предпочтения и у тех, кто работает в сфере транспорта и логистики.

А вот, например, специалисты из сферы производства рассматривают для летнего отпуска не только Санкт-Петербург и Карелию, а ещё и Геленджик, Москву и Ярославль. Эти направления назвали 80 процентов опрошенных.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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