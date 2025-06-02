Российские айтишники назвали город, в который поедут во время летнего отпуска

Программисты предпочитают культурно просвещаться. Аналитики сервисов «Отелло» и «Работа.ру» провели исследование и выяснили, куда планируют отправиться на отдых российские айтишники. По данным опроса, около 70 процентов респондентов собираются провести отпуск в России.

Большинство программистов рассказали, что ближайшие каникулы проведут в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности — Минеральные Воды. В список также попали Сочи, Карелия и Калининград. Аналогичные предпочтения и у тех, кто работает в сфере транспорта и логистики.

А вот, например, специалисты из сферы производства рассматривают для летнего отпуска не только Санкт-Петербург и Карелию, а ещё и Геленджик, Москву и Ярославль. Эти направления назвали 80 процентов опрошенных.

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