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Дерматолог назвал часть тела, которую люди избегают при нанесении солнцезащитного крема

Дерматолог назвал часть тела, которой нельзя избегать при нанесении солнцезащитного крема
Наносить солнцезащитный крем на уши
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Американский дерматолог доктор Майкл Парк призвал людей не забывать наносить солнцезащитный крем на уши — одну из самых уязвимых зон для развития меланомы, самого опасного вида рака кожи.

Меланома, если её не обнаружить на ранней стадии, убьёт вас, — отметил эксперт.

Он добавил, что многие недооценивают риски, считая рак кожи «не такой уж серьёзной проблемой», однако последствия могут быть катастрофическими — от болезненных операций до летального исхода.

Майкл Парк заявил, что 90% случаев меланомы вызваны УФ-излучением (солнце, солярии), причём 70% людей неправильно используют солнцезащитные средства.

Дерматолог объяснил, что при удалении опухоли хирурги вырезают и здоровые ткани вокруг, чтобы предотвратить рецидив. Он советует наносить крем на уши каждый раз перед выходом на солнце.

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