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Джеки Чан рассказал, как на самом деле выполняются трюки в фильмах с его участием

Джеки Чан рассказал, как на самом деле выполняются трюки в фильмах с его участием
Джеки Чан
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Актёру уже 71, но он по-прежнему отказывается от каскадёров. Джеки Чан признался, что за десятилетия в киноиндустрии совсем растерял всякую восприимчивость к травмам. По словам артиста, он чувствует боль, но никогда не показывает это окружающим и даже самому себе.

Чан подчеркнул, что будет самостоятельно выполнять все сложные трюки до момента, пока не выйдет на пенсию. Для него риск — неотъемлемая часть жизни.

Конечно, я всегда сам выполняю трюки. Это показывает то, кем я являюсь. Это не изменится до того дня, когда я уйду на пенсию, а это никогда не произойдёт. Когда ты делал это в течение 64 лет подряд, физическая подготовка неубиваемая. Это мышечная память, — объяснил Джеки.

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