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Дуа Липа показала идеальную фигуру в бикини

Дуа Липа показала идеальную фигуру в бикини
Дуа Липа
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Лето для певицы уже началось. В перерывах между многочисленными репетициями, красными дорожками и концертами Дуа Липа наслаждается солнцем. Артистка поделилась в личном блоге фотографией, сделанной во время отдыха у бассейна.

Дуа Липа

Дуа Липа

Фото: Из личного архива Дуа Липы

Липа выбрала трендовое бикини шоколадного цвета на завязках. Купальник выигрышно подчеркнул идеальную талию и рельефный пресс певицы. К слову, поддерживать такую фигуру поп-звезде помогают танцевальные тренировки.

«Она идеальна», «Девочки, повод записаться на тренировку», «Очень красивая фигура», «Прекрасна», — написали пользователи Сети под фото артистки.

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