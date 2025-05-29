Дуа Липа показала идеальную фигуру в бикини

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лето для певицы уже началось. В перерывах между многочисленными репетициями, красными дорожками и концертами Дуа Липа наслаждается солнцем. Артистка поделилась в личном блоге фотографией, сделанной во время отдыха у бассейна.

Дуа Липа Фото: Из личного архива Дуа Липы

Липа выбрала трендовое бикини шоколадного цвета на завязках. Купальник выигрышно подчеркнул идеальную талию и рельефный пресс певицы. К слову, поддерживать такую фигуру поп-звезде помогают танцевальные тренировки.

«Она идеальна», «Девочки, повод записаться на тренировку», «Очень красивая фигура», «Прекрасна», — написали пользователи Сети под фото артистки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: В Сети обсуждают одно из самых невероятных перевоплощений Тома Круза ради роли