В Сети обратили внимание на многомиллионные образы Тимоти Шаламе на баскетбольных матчах

Тимоти Шаламе — частый гость на баскетбольных матчах. Обозреватели обратили внимание на луки, которые он выбирает для походов на стадионы. Тимоти отдаёт предпочтение исключительно премиальным брендам.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Стоимость некоторых образов Шаламе превышает $ 100 тыс. Так, например, на один из последних матчей он надел велюровый костюм и ботинки от бренда Chrome Hearts. Стоимость одной только обуви актёра составляет порядка $ 30 тыс. (около 2 млн рублей).

Не менее впечатляют украшения Тимоти. Его фаворит — бриллиантовые часы от Cartier. Стоимость подобных начинается от $ 46 тыс. (примерно 3,6 млн рублей по курсу).

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