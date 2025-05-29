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VK Fest выпустил лимитированные билеты с дизайном от известных современных художников

VK Fest выпустил лимитированные билеты с дизайном от известных современных художников
VK FEST
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В каждом городе — свой автор и свой дизайн. Лимитированную серию для Москвы, Петербурга, Сириуса, Казани и Челябинска оформили популярные локальные художники. Количество эксклюзивных билетов ограничено. Их можно купить онлайн по стандартной цене.

Изображение для VK Fest в Москве придумал Эрик Мусин — художник, который придерживается аскетичного минимализма, через креативные и созидательные решения популяризирует искусство и пропагандирует осознанность. Гости фестиваля в Петербурге смогут купить билеты с картиной мультимедийной художницы Маши Богатовой. Она переносит в свои работы ситуации из личной жизни, используя визуальные метафоры уюта и интимности.

Москва

Москва

Фото: Пресс-служба VK Fest

Билеты на фестиваль в Сириусе оформил Антон Логос — художник, работающий в манере примитивизма, использует абстракции. На лимитированных билетах в Казани — картина художницы Гузели Гариповой. Автор работает с графикой, настенной росписью, книжной и сценической иллюстрацией. Билеты в Челябинске украсила иллюстрация Вити Повезло — художника, работы которого показывают взрослый мир глазами ребёнка. Автор рассказывает о сложных концепциях понятно и увлекательно.

Челябинск

Челябинск

Фото: Пресс-служба VK Fest

Вместе с купленным билетом из ограниченной серии гости получат цифровую обложку для своей страницы во «ВКонтакте» в том же дизайне. А ещё каждый обладатель уникального билета сможет поучаствовать в розыгрыше картины автора. Итоги подведут 16 июня на страницах художников во «ВКонтакте».

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