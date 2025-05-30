На круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружен норовирус

Более 100 человек, находившихся на борту, обратились за медицинской помощью. На круизном лайнере «Михаил Булгаков», курсирующем по маршруту Москва — Петербург — Москва, обнаружен норовирус — острая кишечная инфекция. По данным Роспотребназдора, все заболевшие изолированы, ни у кого из них нет тяжёлой формы.

В ведомстве уточнили, что причиной массового инфицирования стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Некоторых сотрудников пищеблока допустили на работу с признаками инфекции.

Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров, в том числе к работе были допущены сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без личных медицинских книжек», — заявили в Роспотребнадзоре.

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