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Сидни Суини выпустила мыло, для создания которого использовалась вода из её ванны

Сидни Суини выпустила мыло, для создания которого использовалась вода из её ванны
Сидни Суини
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Актриса решила с креативом подойти к бизнесу. Сидни Суини выпустила мыло, для создания которого использовалась вода из её ванны. Тираж ограничен — всего 5 тыс. экземпляров. Суини рассказала, что была поражена ажиотажем, который прошёл после её фотосессии в ванне, и подумала, что это можно монетизировать.

Когда фанаты просят воду из твоей ванны, у тебя есть только два варианта: проигнорировать или превратить её в мыло, — заявила звезда сериала «Эйфория».

Фотосессия, о которой идёт речь, завирусилась в Сети в 2024 году. Тогда поклонники Сидни действительно атаковали социальные сети с просьбой отдать им воду, в которой артистка лежала во время съёмки.

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