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Брэд Питт снялся для обложки журнала в новом имидже

Брэд Питт снялся для обложки журнала в новом имидже
Брэд Питт
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Одного из главных красавчиков Голливуда не узнать. Недавно Брэд Питт кардинально сменил имидж. Теперь актёра можно чаще встретить в дерзкой косухе и джинсах, а не в классическом костюме. Недавно Питт снялся в новом образе для обложки журнала.

Брэд Питт

Брэд Питт

Фото: GQ

61-летний исполнитель главной роли в фильме «Мистер и миссис Смит» позировал перед Камой в чёрном комбинезоне от Louis Vuitton и кожаных сапогах от Saint Laurent. Изюминкой образа стали стильные аксессуары — шапка, перчатки и подвеска в виде золотого орла. Публике «новый» Питт пришёлся по душе.

«Борода явно к лицу», «очень идёт новый стиль», «В такого Брэда» я готова влюбиться вновь», «Прекрасно выглядит», «Заметно посвежел», — написали пользователи Сети.

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