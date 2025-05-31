Линдси Лохан раскрыла свой секрет молодости и упругости кожи

Актриса рассказала, что предпочитает специфический уход за кожей. Линдси Лохан призналась, что не против экспериментов в области косметологии. 38-летняя голливудская звезда уверена, что в этом деле все средства хороши.

Лохан рассказала, что каждое утро начинает с коктейля из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. По мнению артистки, это помогает поддерживать красоту и здоровье кожи. В течение дня Линдси пьёт много зелёного чая, лимонного сока, а также воды с семенами чиа. Своим секретом молодости актриса назвала «ледяные умывания»

Я постоянно пробую много различных сывороток, а после сна умываюсь холодной водой. Ещё я делаю лазерные процедуры у косметолога, — поделилась Лохан.

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