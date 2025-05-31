Ярко, масштабно и с доброй целью: по всей стране стране прошёл «Зелёный марафон»

31 мая центр Москвы окрасился в ярко-зелёный. Несмотря на осторожный прогноз погоды и свинцовые тучи над городом 25 тысяч спортсменов вышли на старт уникального забега. Ради «Зелёного марафона» от Сбера Васильевский спуск и парк «Зарядье» на несколько часов превратились в место притяжения не просто любителей спорта, а тех, кому не всё равно.

Каждый бегун стал частью доброго дела и внёс свой вклад в развитие инклюзивного образования в России. С 2023 года Сбербанк сотрудничает с благотворительным фондом «Вклад в будущее». В рамках нынешнего марафона удалось собрать 30 млн рублей. Собранные средства пойдут на программы помощи детям на новых и приграничных территориях. Адресно будут поддержаны: детские дома, требующие быстрого ремонта и оснащения, программы адаптации детей, оставшихся без родителей, программы подготовки будущих первоклассников к школе.

«Зелёный марафон» Фото: Пресс-служба Сбера

У участников была возможность испытать себя на нескольких дистанциях: 4,2 км (в том числе командный забег), 10 км, 21,1 км (полумарафон), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, детские забеги на 400, 600 и 800 м (в зависимости от возраста). Перед сигналом «старт» для спортсменов прошла бодрящая разминка. В забеге поучаствовал также президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Разминка перед стартом «Зелёного марафона» Фото: Пресс-служба Сбера

Мы бежим не ради результатов. Каждый наш шаг — это подарок детям, которым мы с вами помогаем. Мы своим примером и участием должны вдохновить других людей участвовать в подобных акциях, которые не только оздоровляют и сплачивают людей, но и помогают в очень важный момент. Мы дарим людям надежду на лучшее будущее, — сказал глава Сбера, финишировав после дистанции на 4,2 км.

В «Зелёном марафоне» в столице отметились многие известные личности. Среди них Анна Кикина, лётчик-космонавт, Герой России, и Валентин Ткачёв — атлет с пересаженным сердцем (интервью «Чемпионата» с ним можно прочитать здесь). Они оба преодолели дистанцию 10 км, а Анна ещё и награждала победителей. В «Зелёном марафоне» также поучаствовали фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева; олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян и другие заслуженные спортсмены.

«Зелёный марафон» Фото: Пресс-служба Сбера

По традиции после забега состоялась торжественная церемония посадки саженцев лип. В экологической акции приняли участие Герман Греф и другие топ-менеджеры Сбербанка, а также победители марафона Алексей Трошин и Юлия Корякина. Философия такова — даже несколько деревьев помогают сделать наше общее будущее гораздо светлее.

Васильевский спуск и «Зарядье» во время «Зелёного марафона» были наполнены атмосферой большого праздника добра, преемственности и поддержки. За участников болели около 15 тысяч человек. Многие из них пришли целыми семьями, чтобы поздравить бегунов с блестящими итогами.

На дистанции вышли не только люди, но и роботы Фото: Пресс-служба Сбера

Результаты победителей и призёров «Зелёного марафона»

4,2 км, мужчины

Константин Плохотников – 12.29. Артем Сериков – 12.30. Павел Куприянов – 12.54.

4,2 км, женщины

Ульяна Андреева – 14.18. Дарья Лавлинская – 15.45. Елизавета Николаенко – 15.50.

10 км, мужчины

Павел Осипов – 32.25. Данил Доценко – 32.44. Артур Акимов – 34.24.

10 км, женщины

Анастасия Слепнева – 36.27. Екатерина Александрова – 37.39. Мария Фридман – 40.10.

21,1 км, мужчины

Алексей Трошкин – 1:07,35. Иван Панфёров – 1:09,03. Иван Кураев – 1:10,47.

21,1 км, женщины

Юлия Конякина – 1:19,28. Екатерина Алексеева – 1:25,40. Ирина Косткина – 1:27,51.

«Зелёный марафон» Фото: Пресс-служба Сбера

Интересно было даже тем, кто далёк от бега: классная музыка, фотозоны, огромная картина по номерам, поучаствовать в создании которой мог каждый желающий, зона с играми и головоломками для проверки когнитивных функций, вкуснейшая сладкая вата и многое другое. И детям, и взрослым особенно пришлась по душе инкассаторская машина Сбера, в которую можно было забраться и даже посидеть за рулём.

Москва — не единственная локация, улицы которого заполонили «зелёные человечки». Большой праздник спорта прошёл в 60 городах России от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, а также в белорусском Гомеле. Всего участие в нём приняли 140 тысяч бегунов и около 150 тысяч болельщиков — это абсолютный рекорд «Зелёного марафона».

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