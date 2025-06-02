Врач объяснила, что делать при контакте с борщевиком

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского Университета Александра Боткина рассказала, чем опасен борщевик и как действовать при контакте с этим растением.

Сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, которые под воздействием ультрафиолета вызывают сильные ожоги. Даже кратковременный контакт с растением может привести к воспалению, волдырям и даже некрозу тканей.

При контакте с борщевиком нужно немедленно промыть кожу водой с мылом. Поражённый участок необходимо защитить от солнца минимум на две недели, а при появлении покраснения, волдырей или боли — срочно обратиться к врачу. В тяжёлых случаях может потребоваться медикаментозное лечение.

В группе риска — дети, люди со светлой кожей и те, кто чувствителен к солнцу. Ожог может возникнуть даже в пасмурную погоду, так как для активации токсинов достаточно даже рассеянного ультрафиолета.

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