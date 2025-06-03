Учёные определили самое критическое 10-летие для вашего здоровья

Финские эксперты выявили критический период в жизни человека, когда вредные привычки наносят наибольший ущерб здоровью. Согласно исследованию, опубликованному в Annals of Medicine, возраст от 36 до 46 лет является самым опасным 10-летием для закрепления курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижного образа жизни.

Исследование, охватившее 369 человек с 1968 по 2021 год, показало, что вредные привычки, приобретённые в этом возрасте, сильнее всего влияют на метаболическое и психическое здоровье. Чем дольше человек сохраняет такие привычки, тем сложнее от них избавиться.

Учёные добавляют, что люди, курившие и употреблявшие алкоголь в 20-30 лет, к 40 годам сталкивались с удвоенным риском гипертонии, ожирения и диабета. Те, кто сохранял вредные привычки десятилетиями, имели в 2-3 раза хуже показатели психического благополучия и чаще страдали от депрессии.

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