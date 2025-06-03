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В Москву возвращается 33-градусная жара

В Москву возвращается 33-градусная жара
В Москву возвращается 33-градусная жара
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Гидрометцентр России рассказал, каких погодных аномалий ждать москвичам в ближайшие дни.

В среду, 4 июня, температура воздуха составит +22…+24 градуса. В четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до +25…+28 градусов.

В выходные будет ещё теплее: в субботу, 7 июня, синоптики обещают +23…+28 градусов днём, а в воскресенье, 8 июня, — до +25…+30 градусов. В понедельник температура поднимется до аномальных +28…+33 градусов.

На протяжении недели в Москве прогнозируются дожди различной интенсивности. Осадков не будет только в четверг.

По данным Гидрометцентра, в июне средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +16…+18 градусов — в пределах климатической нормы.

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