Весело и с песней: Москве набирают популярность антистресс-хоры

Отличная идея на случай, если вы устали от рутины. В Москве набирают популярность антистресс-хоры. Туда приходят не для того, чтобы похвастаться идеальным тембром или умением брать высокие ноты. Артисты — люди разного возраста и профессий. Многие из них не пели никогда.

На антистресс-хор записываются, чтобы от души помузицировать в тёплой компании, найти новых друзей и просто выплеснуть накопившиеся эмоции. Уметь петь необязательно. Главное — большое желание и любовь к искусству.

Мероприятия проходят в современных творческих пространствах. Уже сейчас на антистресс-хорах по всей Москве собираются десятки неравнодушных. По словам участников, эффект моментальный. Многие утверждают, что после хорового пения с их плеч будто спадает груз накопившейся рутины.

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