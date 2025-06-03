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Весело и с песней: Москве набирают популярность антистресс-хоры

Весело и с песней: Москве набирают популярность антистресс-хоры
В Москве набирают популярность антистресс-хоры
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Отличная идея на случай, если вы устали от рутины. В Москве набирают популярность антистресс-хоры. Туда приходят не для того, чтобы похвастаться идеальным тембром или умением брать высокие ноты. Артисты — люди разного возраста и профессий. Многие из них не пели никогда.

На антистресс-хор записываются, чтобы от души помузицировать в тёплой компании, найти новых друзей и просто выплеснуть накопившиеся эмоции. Уметь петь необязательно. Главное — большое желание и любовь к искусству.

Мероприятия проходят в современных творческих пространствах. Уже сейчас на антистресс-хорах по всей Москве собираются десятки неравнодушных. По словам участников, эффект моментальный. Многие утверждают, что после хорового пения с их плеч будто спадает груз накопившейся рутины.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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