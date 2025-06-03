В Дании повысили пенсионный возраст до 70 лет. Это максимальный показатель в Европе

Это рекорд среди крупнейших экономик мира. Пенсионный возраст в Дании официально увеличили до 70 лет. Согласно плану правительства, планка будет подниматься постепенно. К 2030 году пенсионный возраст составит 68 лет, к 2035-му — 69 лет, а к 2040-му —70 лет.

На сегодняшний день выйти на заслуженный отдых в Дании можно в 67 лет. Инициаторы повышения пенсионного возраста отмечают, что продолжительность и качество жизни в стране позволяют увеличить продолжительность трудового стажа.

В «Большой двадцатке» и в Евросоюзе пенсионный возраст в основном составляет 65 лет. При этом некоторые страны держат более высокую планку. Так, в Австралии, Греции и Нидерландах трудовой стаж закрывают в 67 лет.

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