Врач объяснил, почему нельзя игнорировать ночную потливость даже в жару

Ночная потливость, даже в жаркую погоду, может сигнализировать о серьёзных заболеваниях, включая рак. Частный врач общей практики Сухаил Хуссейн призвал людей не игнорировать этот симптом, особенно если он сопровождается другими тревожными признаками.

По его словам, хотя потливость ночью часто списывают на жару, она может указывать на лейкемию, лимфому или нейроэндокринные опухоли. Если вы просыпаетесь в мокрой от пота пижаме, а на улице не так жарко — это повод насторожиться, пояснил Сухаил Хуссейн. Особенно опасно, если потливость сочетается с потерей веса, усталостью, увеличением лимфоузлов или болями.

Эксперт отметил, что при раке потоотделение может быть очень обильным, а также появляться днём без видимых причин. Другие тревожные симптомы — необъяснимые синяки, зуд кожи, учащённое сердцебиение и боли в суставах.

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