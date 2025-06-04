Врач рассказала, сколько углеводов нужно употреблять в день для похудения

Диетолог-нутрициолог Эми Браунштейн объяснила, как правильно употреблять углеводы для снижения веса. Эти вещества — важный источник энергии, но их избыток или неправильный выбор могут мешать похудению.

Согласно допустимому диапазону распределения макронутриентов углеводы должны составлять 45–65% от суточного потребления калорий. Однако для похудения важно также учитывать уровень активности, состав тела и общее состояние здоровья.

Так, при малоподвижном образе жизни нужно потреблять 3-5 г углеводов на кг веса в день. Для спортсменов этот диапазон составляет от 5 до 12 г в зависимости от интенсивности тренировок.

Лучше выбирать сложные углеводы: цельнозерновые продукты, овощи, бобовые. Они богаты клетчаткой, дольше перевариваются и помогают контролировать аппетит.

Исследования показывают, что низкоуглеводные диеты (50–130 г/день) могут давать краткосрочный эффект, но долгосрочная потеря веса зависит от общего баланса калорий и качества питания. Важно сочетать углеводы с достаточным количеством белка (10–35% от калорий) и полезных жиров (20–35%).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.