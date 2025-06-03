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Представительница Таиланда впервые получила титул «Мисс мира»

Представительница Таиланда впервые получила титул «Мисс мира»
Сучата Чуангсри
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Она обошла 107 конкуренток. Обладательницей титула «Мисс мира» – 2025 стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри. 21-летняя модель стала первой участницей от королевства, одержавшей победу в конкурсе за всю его историю.

Сучата учится на факультете международных отношений, подрабатывает манекенщицей и интересуется гуманитарными науками. Девушка увлекается психологией и антропологией, а также много времени и сил уделяет благотворительности.

У Чуангсри по-настоящему доброе сердце, в котором есть место для каждого. В доме королевы красоты живут 16 кошек и пять собак. Она рассказала, то всегда держит в голове идею о том, что успех — это облегчить жизнь хотя бы одного существа. Помощь другим — главная мотивация и вдохновение для Сучаты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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