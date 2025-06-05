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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас
Как выбрать качественный квас?
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При покупке кваса следует обращать внимание на четыре параметра. Об этом говорят эксперты Роспотребнадзора России.

Во-первых, в составе качественного напитка не должно быть ничего лишнего: только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Во-вторых, хороший квас должен пениться, что свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

В-третьих, на дне бутылки не должно быть осадка, который сигнализирует о нарушении правил производства. Наконец, нужно покупать напиток в тёмной таре, поскольку она лучше защищает продукт от воздействия солнечного света.

Если вы покупаете квас на разлив, то избегайте торговых точек, где отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, а ёмкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей.

Помните: тот, кто реализует товар, должен иметь медицинскую книжку и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.

В Роспотребнадзоре добавили, что квас улучшает обмен веществ, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, способствует пищеварению. Между тем напиток не рекомендуется употреблять при циррозе печени и гастрите.

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