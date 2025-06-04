В России предложили давать дополнительный отпуск сотрудникам с эмоциональным выгоранием

Авторы инициативы предлагают давать работникам предприятий до недели дополнительных выходных. В Институте исследования проблем современной политики заявили, что эмоциональное выгорание крайне негативно сказывается на общем психическом фоне человека. А ВОЗ ещё в 2019 году признала выгорание настоящей болезнью.

Директор Института Антон Орлов направил в Минтруда письмо с просьбой ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до семи дней для работников, у которых диагностировано выгорание. Он подчеркнул, что чаще всего с подобной проблемой сталкиваются врачи, сотрудники хосписов и домов престарелых и айтишники.

Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов, — объяснил эксперт в рамках своего обращения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.