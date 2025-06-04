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В России предложили давать дополнительный отпуск сотрудникам с эмоциональным выгоранием

В России предложили давать дополнительный отпуск сотрудникам с эмоциональным выгоранием
Эмоциональное выгорание
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Авторы инициативы предлагают давать работникам предприятий до недели дополнительных выходных. В Институте исследования проблем современной политики заявили, что эмоциональное выгорание крайне негативно сказывается на общем психическом фоне человека. А ВОЗ ещё в 2019 году признала выгорание настоящей болезнью.

Директор Института Антон Орлов направил в Минтруда письмо с просьбой ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до семи дней для работников, у которых диагностировано выгорание. Он подчеркнул, что чаще всего с подобной проблемой сталкиваются врачи, сотрудники хосписов и домов престарелых и айтишники.

Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов, — объяснил эксперт в рамках своего обращения.

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