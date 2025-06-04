Джессика Альба показала идеальную фигуру в бикини

Актриса поделилась солнечными кадрами. Джессика Альба показала, как встретила лето. С первых дней июня актриса проводит много времени на свежем воздухе, загорает и наслаждается прекрасной погодой. Звезда «Фантастической четвёрки» выложила кадр, который был сделан во время её отдыха у бассейна.

Джессика Альба Фото: Из личного архива Джессики Альбы

Для ленивого дня у воды Джессика выбрала коричневое бикини с цветочным принтом. Соломенная шляпа с широкими полями здорово дополнила пляжный лук 44-летней актрисы. Поклонники Альбы отметили, что она явно успела подготовиться к сезону купальников.

«Идеальная фигура», «Я всё ещё не верю, что у неё трое детей», «С такой фигурой можно носить любой купальник. Всё равно будет идеально», — написали пользователи Сети под фото Джессики.

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