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Интернет в российских пассажирских самолётах может появиться уже через два года

Интернет в российских пассажирских самолётах может появиться уже через два года
В самолётах может появиться интернет
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Для этого на орбите устанавливают специальную спутниковую группировку. Замгендиректора аэрокосмической компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что уже в 2027-2028 годах в российских пассажирских самолётах может появиться интернет.

Мы говорим сейчас о бортах российского производства. Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен, — сообщил Агафонов.

Как именно будет работать новшество, пока предсказать трудно. На данный момент фокус направлен на проработку технической стороны вопроса.

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