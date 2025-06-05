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Японские учёные открыли дешёвый и эффективный способ борьбы с облысением

Японские учёные открыли дешёвый и эффективный способ борьбы с облысением
Эффективный способ борьбы с облысением
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Эксперт нашли доступный способ стимулировать рост волос. Специалисты компании Rohto Pharmaceutical Co. в Японии выяснили, что кора феллодендрона (растение, распространённое в тропической Азии) и чинпи (высушенная кожура мандарина) усиливают выработку плацентарного фактора роста (PlGF). Он играет ключевую роль в формировании волосяных фолликулов.

Эти экстракты увеличивают производство PlGF более чем в два раза, что открывает новые возможности для лечения выпадения волос, пояснили исследователи.

Преимущество метода в его доступности и натуральности. В отличие от дорогостоящих процедур и препаратов, кора феллодендрона и чинпи уже широко используются в медицине и не требуют сложной обработки. Учёные также отметили, что технология может быть применена не только для волос на голове, но и для ресниц, бороды и других зон.

В ближайшее время компания планирует разработать новые средства для роста волос на основе этого открытия.

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