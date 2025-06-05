Забег айтишников, музыка и вкусная еда: 13 июля в Мещерском парке пройдёт фестиваль RUNIT

Организаторы подготовили большую программу настоящего летнего open air. 13 июля в московском Мещерском парке состоится шестой фестиваль RUNIT — масштабное событие на стыке спорта, технологий и городского отдыха.

Мы взяли лучшее у летних московских фестивалей, IT-конференций и спортивных соревнований. Хорошенько всё взболтали — и получился RUNIT», — рассказывает Кристина Ляпцева, CMO AGIMA и организатор фестиваля.

Программа

Главное событие фестиваля — IT-забег с дистанциями 3, 5, 10 и 21,1 км. Участники смогут выбрать личный или командный зачёт, поучаствовать в эстафете. Для юных спортсменов пройдут детские забеги. Пейсмейкеры помогут держать нужный темп, а профессиональные судьи проследят за соблюдением всех правил.

Фестиваль RUNIT Фото: Пресс-служба фестиваля RUNIT

Каждого бегуна ждёт стартовый пакет с номером, фирменной футболкой от бренда GRI, а также подарками от партнёров фестиваля. На финише участники получат именные медали. В этом году трассы пройдут по зелёной территории Мещерского парка — бежать будет комфортнее благодаря мягкому грунту и тени от деревьев. Одновременно с забегом в парке развернётся масштабная фестивальная программа.

Музыкальные выступления: атмосферу задут «Отпетые мошенники», «Пропаганда», «Краски» и Найк Борзов.

Спортивные активности: волейбол, бадминтон, йога и скалодромы — всё под руководством опытных инструкторов.

Мастер-классы: танцы, рисование и вокал — активности для всей семьи.

Игры и развлечения: настольный теннис, футбольный дартс, полоса препятствий, лазерный тир, аэрохоккей, дженга и специальные детские зоны.

Фудкорт: большая гастрозона с выбором блюд и напитков на любой вкус.

Участники

Фестиваль объединит 10 тысяч человек. Среди них разработчики, дизайнеры, аналитики и другие сотрудники IT-компаний, разделяющих любовь к спорту. В числе участников и партнёров — МТС, Пассворк, Сетка, ПСБ, 2ГИС, КРОК, Самокат, Додо Пицца и другие компании.

RUNIT раз и навсегда ломает стереотип об айтишнике, который сидит дома, ест пиццу и смотрит в компьютер. Вместо этого мы создаём образ энергичного и модного человека. И в этом году планируем собрать 10 тысяч таких в Мещерском парке! — делится Кристина Ляпцева.

Фестиваль RUNIT Фото: Пресс-служба фестиваля RUNIT

Как принять участие?

Фестиваль RUNIT пройдёт 13 июля в Мещерском парке в Москве. Зарегистрироваться на забег, узнать подробности программы и посмотреть фото и видео с прошлогоднего RUNIT можно на официальном сайте.

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